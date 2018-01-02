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В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой

ОБЩЕСТВО

В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой Фото: ГУ МЧС России по РБ

В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой Фото: ГУ МЧС России по РБ

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Бирске 2 января МЧС разрешило открыть ледовую переправу через реку Белая, которая была закрыта 29 декабря в связи с теплой погодой. Произошло таяние льда и подъём воды у берега. Грузоподъемность Бирской переправы — 3 тонны, напомнили в ГУ МЧС по РБ.

Теги: переправы, реки
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