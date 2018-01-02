В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой
В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой Фото: ГУ МЧС России по РБ
В Бирске вновь открыли ледовую переправу на Белой Фото: ГУ МЧС России по РБ
УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Бирске 2 января МЧС разрешило открыть ледовую переправу через реку Белая, которая была закрыта 29 декабря в связи с теплой погодой. Произошло таяние льда и подъём воды у берега. Грузоподъемность Бирской переправы — 3 тонны, напомнили в ГУ МЧС по РБ.