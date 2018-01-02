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2 января Вторник

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Аномальная зима в Башкирии: в середине зимы на грядке выросла петрушка

ОБЩЕСТВО

Аномальная зима в Башкирии: в середине зимы на грядке выросла петрушка Фото: автора

Аномальная зима в Башкирии: в середине зимы на грядке выросла петрушка Фото: автора

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Свежий урожай петрушки собрали фотограф Валерий Шахов с супругой Светланой 1 января на даче в Иглинском районе Башкирии. По словам Светланы Шаховой, зелень они посадили ещё минувшей весной, петрушка, укроп и кинза хорошо росли и летом, и осенью, семья собрала несколько урожаев.

— Мы приехали отметить Новый год, пошли по участку проверить, все ли в порядке и увидели под сантиметровым слоем снега пробившуюся зелень. Нарвали пучок — она свежая, сочная, как летом! — рассказывает Светлана Шахова.

Как ранее рассказывал Башинформ, зима 2017-18 стала одной из самых теплых, в декабре синоптики зафиксировали тепловой рекорд, прежний держался около 20 лет.

Теги: новый год, дача
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