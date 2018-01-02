Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

2 января Вторник

Уфа   °

В Башкирии понемногу холодает

ОБЩЕСТВО

В Башкирии понемногу холодает Фото: Известия

В Башкирии понемногу холодает Фото: Известия

УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии под влиянием антициклона продолжается плавное понижение температуры. По данным ФОБОС, во вторник, 2 января, в северных районах Предуралья пройдет небольшой локальный снег. Там все еще сохраняется аномально высокий температурный фон. На остальной территории региона под влиянием антициклона вероятность осадков ожидается минимальной. Сегодня по республике днем от -1 до -5, ночью -7.

Теги: антициклон, снег
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть