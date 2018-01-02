В Башкирии понемногу холодает
В Башкирии понемногу холодает Фото: Известия
В Башкирии понемногу холодает Фото: Известия
УФА, 2 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкирии под влиянием антициклона продолжается плавное понижение температуры. По данным ФОБОС, во вторник, 2 января, в северных районах Предуралья пройдет небольшой локальный снег. Там все еще сохраняется аномально высокий температурный фон. На остальной территории региона под влиянием антициклона вероятность осадков ожидается минимальной. Сегодня по республике днем от -1 до -5, ночью -7.