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Поликлиники Башкирии изменили график работы в новогодние праздники

ОБЩЕСТВО

Поликлиники Башкирии изменили график работы в новогодние праздники Фото: Олег Яровиков

Поликлиники Башкирии изменили график работы в новогодние праздники Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане режим работы поликлиник изменили на время новогодних праздников.

С 1 по 8 января поликлиники работают с 8 утра до 16 часов, с приемом вызовов, в том числе неотложных, до 15.00.

Для стационарного лечения населения, предоставления своевременной экстренной и плановой медпомощи в больницах предусмотрен резерв коек. Также в эти дни можно получить неотложную стоматологическую помощь населению.

Травмпункты работают в круглосуточном режиме. В Уфе для детей круглосуточную помощь данного профиля предоставят на базе основного корпуса Республиканской детской клинической больницы (возле приемного покоя).

Адрес РДКБ: ул. Степана Кувыкина, 98.

Теги: здравоохранение
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