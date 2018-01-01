УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В новогоднюю ночь нового 2018 года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 17 детей: 11 девочек и шесть мальчиков.

Первый ребенок 2018 года в республике родился в 00.03 часов в Октябрьском, это девочка, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова. По данным медиков, новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.

Кстати в прошлом году, с 0:01 до 8:00 родились 13 малышей: девочек тоже было больше — восемь, а мальчиков — пять. Правда, тогда была и одна двойня.

Рекордной по количеству новорожденных в республике была новогодняя ночь 2015 года. 1 января с полуночи до шести часов утра родилось 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.