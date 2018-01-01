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1 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе главный новогодний фейерверк собрал 15 тысяч горожан

ОБЩЕСТВО

В Уфе главный новогодний фейерверк собрал 15 тысяч горожан Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе главный новогодний фейерверк собрал 15 тысяч горожан Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Посмотреть главный праздничный фейерверк, который проходил в Уфе на площади В.И.Ленина, пришли 15 тысяч человек. В прошлом году по сообщению ИА «Башинформ», зрителями новогоднего салюта были 3 тысячи горожан.

Кстати, общественный и частный транспорт в новогоднюю ночь по городу ездил очень активно. Стоимость проезда в маршрутках составила 50 рублей, а вот служба такси значительно повысила тарифы на свои услуги. Причем не только с 31 декабря на 1 января, а уже с 29 декабря. К примеру, доехать с улицы Кирова до школы МВД можно было за 400 с лишним рублей, тогда как обычно это расстояние таксисты проезжали за 100-130 рублей.

В новогоднюю ночь в ледовых городках и на праздничных площадках во всех районах башкирской столицы прошли театрализованные и игровые программы. Всего ночью в народных гуляниях приняли участие около 32 тысяч человек.

Теги: новый год, праздники, фейерверки
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