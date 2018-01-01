В Уфе в дни новогодних каникул интерактивный парк «Россия – моя история» для школьников и студентов будет работать бесплатно Фото: Олег Яровиков В Уфе в дни новогодних каникул интерактивный парк «Россия – моя история» для школьников и студентов будет работать бесплатно Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в дни новогодних каникул интерактивный парк «Россия – моя история» ((ул. Менделеева, 158, первый этаж «ВДНХ-Экспо») для школьников и студентов будет работать бесплатно. Он откроет свои двери уже 2 января, часы работы с 11 до 19 часов, взрослые смогут приобрести билеты в кассах, которые будут работать до 18 часов.

Школьникам и студентам 14-17 лет нужно предъявить паспорт. Детей до 14 лет должны сопровождать родители, педагоги или кураторы.

Справка. Исторический парк «Россия – моя история» открылся в столице республики 12 июля прошлого года и стал вторым после Москвы подобным проектом в стране. В настоящее время по всей стране действует 15 аналогичных парков, однако уфимский интерактивный музей — самый большой в РФ.

В нем представлена вся история России с древнейших времен. Экспозиции расположены на площади более 7 тысяч квадратных метров и включают 500 единиц мультимедийной техники, благодаря чему создан настоящий «живой» учебник истории.