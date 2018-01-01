В Уфе в одной из детских стоматполиклиник заработала Открытая регистратура Фото: пресс-служба Минздрава РБ



В Уфе в одной из детских стоматполиклиник заработала Открытая регистратура Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 1 янв 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в детской стоматологической поликлинике №7 (ул.Блюхера, 25/1) после ремонта все изменилось. В первую очередь, здесь был переоборудован формат регистратуры. Отныне нет перегородки между пациентом и регистратором, то есть созданы необходимые условия для их безбарьерного общения. К удобству пациентов обустроена зона ожидания. В просторном холле имеется достаточное количество посадочных мест, установлена видеорегистрация. В регистратуре работает система управления электронной очередью. В Минздраве РБ отметили, новые условия обеспечивают беспрепятственную предварительную запись и регистрацию больных на прием к врачу.

Стены медучреждения разукрашены разноцветными рисунками, что отвлекает юных пациентов от медицинских процедур. Цветные указатели помогают маршрутизации потока пациентов. Кстати, для их удобства установлена стойка администратора регистратуры, который ответит на возникающие вопросы.

Эти нововведения призваны улучшить условия работы и самих медицинских работников.

Перед детской стоматполиклиникой установлена парковка для велосипедов и колясок.