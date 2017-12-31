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31 декабря Воскресенье

Уфа   °

Секреты склона: что происходит на горнолыжных трассах Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Решетников/.

Аномально теплая погода в этом году отодвинула начало горнолыжного сезона, но, даже несмотря на небольшое количество снега, горнолыжные курорты республики делают все, чтобы любители быстрой езды могли наверстать упущенное. Для того, чтобы выяснить, как это им удается, команда «Башинформ» отправилась на гору Мраткино, где находится один из старейших горнолыжных центров на Южном Урале. Комплекс принимает не только туристов со всей России, но и является местом проведения соревнований высокого уровня. О том, откуда берется искусственный снег, что делать, если завис на подъемнике, как стать оператором ратрака и как вырастить чемпиона читайте в спецпроекте ИА «Башинформ».

Теги: горнолыжный спорт
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