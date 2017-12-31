Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца
Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца Фото: Андрей Старостин
Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца Фото: Андрей Старостин
УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.
Правительство России утвердило распределение субвенций, которые регионы получат из федерального бюджета на выплаты первенцам, сообщают «Известия». Объем выделяемых средств – 21,4 млрд рублей.
Напомним, закон о введении ежемесячных выплат Президент России Владимир Путин подписал 28 декабря. Пособие будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи. В среднем эта сумма составит 10,5 тысяч рублей ежемесячно.