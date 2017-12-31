Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.60

EUR 68.86

31 декабря Воскресенье

Уфа   °

Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца

ОБЩЕСТВО

Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца Фото: Андрей Старостин

Регионы получат из федерального бюджета деньги на выплаты при рождении первенца Фото: Андрей Старостин

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Правительство России утвердило распределение субвенций, которые регионы получат из федерального бюджета на выплаты первенцам, сообщают «Известия». Объем выделяемых средств – 21,4 млрд рублей.

Напомним, закон о введении ежемесячных выплат Президент России Владимир Путин подписал 28 декабря. Пособие будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи. В среднем эта сумма составит 10,5 тысяч рублей ежемесячно.

Теги: Президент России, правительство РФ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть