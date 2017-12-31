Полезные конфеты, съемные пандусы и няня на час: как в Башкирии развивается социальное предпринимательство Фото: Мирон Доровских Полезные конфеты, съемные пандусы и няня на час: как в Башкирии развивается социальное предпринимательство Фото: Мирон Доровских

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Социальному предпринимательству в Башкирии уделяется особое внимание. Этот бизнес сильно отличается от «традиционного» — по сути, эти проекты призваны решать (или хотя бы смягчать) социальные проблемы, помогать тем, кто нуждается в защите.

По данным портала Центра инноваций социальной сферы РБ, в Реестре социально-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций в настоящее время зарегистрировано 455 предпринимателей.

Информационное агентство «Башинформ» расскажет о шести проектах из сферы социального предпринимательства: это компания «Мадека», которая производит съемные пандусы; кондитерская здоровых сладостей DietCandy, сеть пансионатов для пожилых людей «Надежные руки», услуга «няня на час», дистанционные курсы английского языка для школьников «Учим дома» и целый ряд благотворительных проектов уфимского стилиста Татьяны Овсяниковой.

Как и почему люди приходят в социальное предпринимательство, с какими трудностями приходится сталкиваться и можно ли заработать на таких проектах – читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».