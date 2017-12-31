Как не навредить организму во время новогоднего застолья - советы Роспотребнадзора Фото: ИА «Башинформ» Как не навредить организму во время новогоднего застолья - советы Роспотребнадзора Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовала рекомендации по «правильной» встрече Нового года.

Как покупать продукты

Специалисты советуют делать это только в «санкционированных» местах, не стоит покупать с рук домашние продукты: консервы, грибы, рыбу, сало и другие – есть риск отравиться или стать жертвой ботулизма.

Обращайте внимание на дату и время изготовления продуктов и срок их реализации. Продукты из мяса и полуфабрикаты обязательно подвергайте повторной термической обработке, торты и пирожные с кремом храните в холодильнике.

Как готовить

Самыми потенциально опасными с точки зрения возникновения инфекций являются многокомпонентные салаты (особенно заправленные сметаной или майонезом), кондитерские изделия с кремом, шаурма, продукты из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, холодец.

Чтобы избежать рисков, специалисты советуют тщательно промывать зелень, овощи и фрукты; салаты, изделия из рубленого мяса – готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки более суток, с той же целью не стоит заправлять весь приготовленный салат сразу.

Пирожные и торты нужно хранить в холодильнике; все скоропортящиеся продукты и готовые салаты можно хранить при комнатной температуре не больше двух часов.

Главные правила застолья

Важно соблюдать очередность блюд: диетологи отмечают, что начинать застолье лучше с салата, а затем переходить к более сытным вторым блюдам и горячему.

При формировании новогоднего меню лучше отдавать предпочтения овощным салатам и закускам. Не стоит нагружать пищеварительную систему и стараться попробовать все блюда.

В течение дня 31 декабря диетологи советуют соблюдать привычный режим питания – не пропускать завтрак, обед и ужин, чтобы не садиться за новогодний стол голодными. Газированные напитки, которыми многие любят запивать праздничный ужин, могут вызывать вздутие живота – от них тоже лучше отказаться. Не стоит налегать и на алкоголь.