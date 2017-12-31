Как в Уфе будет ходить транспорт и во сколько ждать салют Фото: ИА «Башинформ» Как в Уфе будет ходить транспорт и во сколько ждать салют Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По традиции, новогодний фейерверк в столице Башкирии начнется в 2 часа ночи. Праздничные гулянья пройдут на площади им. Ленина.

Время работы общественного транспорта будет продлено. Электротранспорт и маршрутки по проспекту Октября будут ходить до трех ночи.

По сообщению, опубликованному в официальной группе МУЭТ в соцсетях, после салюта от остановки «Горсовет» отправятся три троллейбусных маршрута: №1 – до Центрального рынка, № 13 – до микрорайона «Белореченский»; № 22 – до «Уфа-Арены». В северной части Уфы будут ходить маршруты №9 (по Первомайской до ДОКа) и №10 (по Кольцевой до ДОКа).

От остановки «Госцирк» можно будет уехать на трамваях — №5 (до улицы Пушкина) и №18 (до Зеленой рощи).

1 января движение общественного транспорта в Уфе начнется в 7-8 утра, завершится – ориентировочно в 23.30.

Как правильно выбрать пиротехнику, читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».