Накануне Нового года жители Черниковки остались без воды Фото: Ксения Калинина Накануне Нового года жители Черниковки остались без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вечером 30 декабря в уфимской Черниковке сразу в нескольких домах – по улицам Первомайской, Конституции, Ломоносова, Мира и Пекинской отключили холодную и горячую воду. Причиной стала утечка на водоводе по адресу: ул. Вологодская, 20.

Как рассказали в «Уфаводоканале», с коммунальной аварией справились довольно быстро. Аварийный участок вывели из эксплуатации, утечку удалось локализовать, подача воды в дома была восстановлена.