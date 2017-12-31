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31 декабря Воскресенье

Уфа   °

10 малоизвестных туристических мест Башкирии, где стоит побывать

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Все мы любим выезжать куда-нибудь на выходные. Многие поднимались на Иремель и спускались в Аскинскую ледяную пещеру, пили воду из Красного Ключа и купались в Кандрыкуле. «Башинформ» выбрал еще 10 не очень известных широкой публике мест, где непременно стоит побывать уже в следующий отпуск.

Например, знаете ли вы, что в Башкирии есть горный участок, красивый как в фильме «Властелин колец», свой «Тадж-Махал», одна из самых глубоких в мире пещер и огромные водопады? Подробный атлас вы найдете по ссылке.

Теги: туризм
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