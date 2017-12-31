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31 декабря Воскресенье

Уфа   °

Синоптики рассказали, каким будет Новый год в Башкирии

ОБЩЕСТВО

Синоптики рассказали, каким будет Новый год в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Синоптики рассказали, каким будет Новый год в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря температура составит от -2 до – 7°С в. Как и в предыдущие дни, на дорогах ожидается гололедица. Местами возможен слабый снег.

В ночь на 1 января в республике ожидается слабый мороз — столбик термометра опустится до -5,-10°С, в отдельных районах Башкирии может похолодать до -16°С. Возможет небольшой снег. Днем снова немного потеплеет – до -3,-8°С. Характер погоды не изменится.

В Уфе в новогоднюю ночь температура опустится до -6,-8°С, днем будет -3,-5°С.

Теги: погода
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