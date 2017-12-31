Рустэм Хамитов рассказал, как будет отмечать Новый год Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов рассказал, как будет отмечать Новый год Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В интервью РИА Новости Глава Башкортостана рассказал, как будет отмечать Новый год. По словам руководителя региона, праздники он проведёт в семейном кругу.

– Не буду оригинальным. Как и все, буду встречать с семьей, – сказал Рустэм Хамитов. – У меня три внучки и внук. Сын и дочь со своими семьями, к сожалению, не смогут приехать на праздники – они живут и работают в Москве. Мы с супругой отметим. Может, кто-то из родных или друзей подойдёт.

Ранее, на встрече с представителями республиканских и муниципальных СМИ Глава республики поделился планами на новогодние каникулы.

– Никуда не собираюсь. 1 января, может быть, на лыжах покатаемся в Уфе – или в «Олимпик Парке», или в «Ак-Йорте», – сообщил Рустэм Хамитов. – Пока такие планы. Дальше не загадываю. Может быть, куда-нибудь по республике поеду или за её пределы.

Глава Башкортостана подчеркнул, что год предстоит непростой, поэтому расслабляться нельзя.

– Впереди январь. Он будет непростым с точки зрения промпроизводства. По деньгам, я сказал, ситуация получше. Потом – выборные дела, избирательная кампания, тоже довольно сложная. Думаю, что будут у нас достаточно крупные предвыборные мероприятия. Всё это тоже надо будет организовывать, проводить, – отметил Рустэм Хамитов. – Кроме того, дальше у нас выборы уже в Государственное Собрание – Курултай республики. Будет очень сложная борьба, даже битва на некоторых участках. К этому тоже надо готовиться.