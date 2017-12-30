Рустэм Хамитов посетил Мясной фестиваль «Ит Фест» Фото: Олег Яровиков











Рустэм Хамитов посетил Мясной фестиваль «Ит Фест» Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе прошёл III Мясной фестиваль «Ит Фест», который был организован на площади имени Салавата Юлаева в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный».

Традиционно свою продукцию на «Ит Фесте» представили республиканские сельхозтоваропроизводители, в том числе дипломанты проекта «Продукт Башкортостана». Для гостей фестиваля была организована мясная и рыбная ярмарка, фермерский рынок, зона барбекю.

Предновогоднюю ярмарку посетил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Руководитель республики ознакомился с ассортиментом представленной продукции, поинтересовался ценами и пообщался с аграриями.

Одним из участников «Ит Феста» стал сельхозкооператив «Экопрод» из Чишминского района. Он был основан в 2017 году и специализируется на выпуске мясной продукции из собственного сырья. В ассортименте – копчёные, варёные, вяленые деликатесы из конины, говядины и птицы, различные колбасы и замороженные полуфабрикаты. Для продвижения своей продукции молодые аграрии активно используют интернет-ресурсы и социальные сети. Организована доставка заказов покупателям.

Руководитель региона заинтересовался опытом работы кооператива, обсудил с его участниками перспективы развития, необходимость выделения господдержки.

– Мы вообще хотим поддерживать кооперативное движение. Будем опираться на таких, как вы. Покажите, что это хорошая, правильная, позитивная идея. А мы вас поддержим, – сказал Рустэм Хамитов. – Хотим с нового года начать создавать доходогенерирующие предприятия: помогать вам приобретать коптильни, сыродельни, другое оборудование. Наша задача, чтобы вы росли.

Праздничная развлекательная программа для уфимцев и гостей столицы в рамках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» будет проходить с 29 декабря по 8 января в этнопарке «Ватан». В это время в Гостевой юрте можно будет встретиться с Дедом Морозом, посетить мастер-классы по изготовлению елочной игрушки, принять участие в интерактивной программе со Снегурочкой и главным Дедом Морозом республики.