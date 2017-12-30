Накануне Нового года пассажиры не смогли вылететь из Уфы в Стамбул Фото: сайт Турецкие авиалинии Накануне Нового года пассажиры не смогли вылететь из Уфы в Стамбул Фото: сайт Турецкие авиалинии

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

280 пассажиров сегодня не смогли вылететь в Стамбул из Уфы. Об этом сообщает телеканал БСТ. Авиакомпания «Турецкие авиалинии» («Turkish Airlines») отменила рейс на 8.25 ч.

Эта новость стала неприятной неожиданностью для пассажиров, которые об отмене рейса 30 декабря узнали лишь в аэропорту. Утренний рейс пришлось перенести на 17.45.

Самолет авиакомпании Turkish Airlines из-за погодных условий не прилетел из Турции. Его прибытие планировалось в 7.30.

Некоторые из пассажиров купили новые билеты, чтобы все-таки встретить Новый год, как было запланировано. Десятерым туристам пришлось потратить 190 тысяч рублей на перелёт в Стамбул с пересадкой в Риге. Но так как рейс Turkish Airlines всё же состоится, новые билеты отдыхающие надеются вернуть.

Как сообщается в онлайн-расписании аэропорта, задержано также прибытие в Уфу рейсов из Сургута («Ютэйр») и Тюмени («Ямал»).