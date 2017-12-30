В Башкирии завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах отца троих детей Фото: соцсети В Башкирии завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах отца троих детей Фото: соцсети

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах в ночь с 27 на 28 декабря 43-летнего Фаниса Тагирова. Как рассказала агентству «Башинформ» его жена Зульфира, её супруг нашелся, он жив.

«Нашелся в Салавате. Все хорошо. Большое спасибо за помощь в розыске», — сказала женщина без подробностей того, где все это время находился её муж.

Как сообщалось ранее, Фанис Тагиров живет с супругой и тремя детьми — сыном и двумя дочками — в Сибае. В ту ночь он направлялся в другой город к родственникам. Он доехал до города Салават на автобусе, дошел до заправки. Там позвонил жене, их разговор прервался, телефон был недоступен. Утром супруга снова позвонила, трубку взял работник заправки, сказал, что нашел мобильник в снегу. Женщина написала заявление в полицию, а в соцсетях опубликовала призыв о помощи в поисках.