В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов
В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов Фото: автор
В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов Фото: автор
УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предпоследний день 2017 года в Башкирии продолжается оттепель. Утром в Уфе температура воздуха составляет 0 градусов.
Ожидается переменная облачность, местами слабый снег, гололед. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем будет около 0,-5°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.
Завтра, 31 декабря, температура воздуха постепенно понизится, обещают синоптики.