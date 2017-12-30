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30 декабря Суббота

Уфа   °

В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов

ОБЩЕСТВО

В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов Фото: автор

В предпоследний день 2017 года в Уфе 0 градусов Фото: автор

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в предпоследний день 2017 года в Башкирии продолжается оттепель. Утром в Уфе температура воздуха составляет 0 градусов.

Ожидается переменная облачность, местами слабый снег, гололед. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем будет около 0,-5°. На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра, 31 декабря, температура воздуха постепенно понизится, обещают синоптики.

Теги: погода
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