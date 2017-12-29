В уфимском роддоме перепутали новорожденных Фото: стоп-кадр видео БСТ В уфимском роддоме перепутали новорожденных Фото: стоп-кадр видео БСТ

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе, в Республиканской клинической больнице им. Г.Г. Куватова, перепутали младенцев. Медики историю не афишируют, сообщает БСТ. Роженицу Зульфию Николаеву в уфимскую больницу привезли из Мишкинского района. Ей сделали экстренное кесарево сечение. Только через два дня женщина поняла, что ребенок не ее.

По словам сестры Зульфии, малыш родился весом 3800 граммов. На следующее утро его взвесили, и весы показали минус один килограмм.

«Это очень много. Врачи стали кричать: «Раз вы не можете кормить своего ребёнка, пишите отказную», — рассказала родственница.

Отказную женщина не написала. У молодой мамы проблемы со зрением, поэтому она не сразу разглядела подмену. Надев очки, девушка прочитала имя на бирке. Выяснилось, что она уже два дня кормит не своего малыша.

«Ни извинений, ничего. Как будто, так и должно быть», — сказала сестра роженицы.

Комментарий у сотрудников больницы получить не удалось. Тем более, что подмена обнаружилась – проблема решилась. Но не всегда такие истории заканчиваются хорошо. Как сообщало агентство «Башинформ», Центральный районный суд Челябинска в августе вынес решение по резонансному делу о подмене девочек — Кати и Люции с похожими фамилиями — в роддоме 30 лет назад. 70-летняя жительница Челябинской области требовала сначала три миллиона, а потом десять миллионов рублей за ошибку врачей, перепутавших детей. Требования женщины были удовлетворены частично. Ей выплатили компенсацию морального вреда в один миллион рублей.