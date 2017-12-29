Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России Фото: zhirinovskiy, Instagram Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президента России Фото: zhirinovskiy, Instagram

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Центризбирком России 29 декабря зарегистрировал лидера ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России. По сообщению портала «Известия», он стал первым официально зарегистрированным претендентом на эту должность.

«ЦИК РФ сегодня вручил мне удостоверение кандидата на пост Президента России. Я стал первым из претендентов на высший государственный пост, кто прошел процедуру регистрации», — написал в Instagram лидер ЛДПР.

По информации издания, 30 самовыдвиженцев и 21 партия уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выборы пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.