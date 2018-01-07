Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. В поздравлении говорится:

«Уважаемые православные Башкортостана!

Вновь наступают рождественские дни, которые дарят нам радость, пробуждают светлые чувства, объединяют наши сердца вокруг идеалов добра, любви и милосердия. Эти непреходящие ценности обращают нас к богатым духовным истокам, общим для всех традиционных религий. Многие века они служат основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания.

Важно, что в наши дни Русская православная церковь, наряду с другими конфессиями, активно способствует сохранению нравственных устоев общества, развитию благотворительности, воспитанию молодёжи, укреплению института семьи, межнационального и межконфессионального сотрудничества. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокого уважения и поддержки.

В этот светлый день желаю вам крепкого здоровья, мира и успехов во всех добрых начинаниях».