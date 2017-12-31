Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Новым 2018 годом Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Новым 2018 годом Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 31 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил жителей республики с Новым 2018 годом. В поздравлении говорится:

«Ҡәҙерле дуҫтар! Дорогие друзья!

В эти минуты мы провожаем старый год и готовимся к встрече Нового – 2018-го. Верим, что с боем курантов откроется новая и обязательно счастливая страница в жизни каждого из нас, наших родных и близких. Надеемся, что все трудности останутся в прошлом.

Мы вспоминаем самые яркие моменты уходящего года. Радуемся добрым переменам, тому, как республика продолжает уверенное движение вперёд. Хочу сказать искреннее «спасибо» всем труженикам, благодаря которым Башкортостан становится всё успешнее, крепче и богаче.

Вот и сейчас не все находятся за праздничным столом. Тем, кто в новогоднюю ночь выполняет свой профессиональный долг в больницах, на предприятиях, обеспечивает правопорядок, тепло и уют в домах, мои самые сердечные пожелания.

Мы с вами смотрим в будущее с оптимизмом. Вместе можно решить любые, самые сложные задачи, сделать нашу жизнь по-настоящему счастливой. Для этого нужно добросовестно работать, с любовью и признательностью относиться к родителям, заботиться о детях, ценить друзей и коллег, помогать тем, кто нуждается в поддержке. От усилий каждого из нас зависят мир, покой и достаток в наших семьях, общие достижения всей республики и страны.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий год станет щедрым на хорошие события, оправдает наши мечты и ожидания. Пусть он ещё больше сплотит нас, укрепит уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам здоровья, мира, благополучия и удачи!

Яңы йыл менән, ҡәҙерле дуҫтар!

С Новым годом, дорогие друзья!».