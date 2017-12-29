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Уфа   °

В Башкирии едва не погибшая при пожаре женщина встретит Новый год в новом доме

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии едва не погибшая при пожаре Саида Камалетдинова из Иглинского района встретит Новый год в новом доме. Об этом рассказали корреспонденты телеканала БСТ.

Пожар произошел в июле этого года, дом сгорел дотла. Из огня женщину спас сосед, он же первым забил тревогу, что пенсионерке придется зимовать в вагончике. После выхода сюжета в новостях телеканала люди привозили продукты, чтобы поддержать погорелицу. Осенью на месте сгоревшего дома начали стройку. Как и обещали, новоселье Саида Хатиповна отметила в преддверии праздников.

«Мне жить хочется, как я счастлива, и не передать. Этого дня ждала очень, не верила, что он настанет. Спасибо всем, кто помог, за каждый забитый гвоздь, спасибо. Я тронута, тронута до слез. Это лучший подарок на Новый год», — рассказывает погорелица.

«На самом деле это чудо, это сказка, такой большой дом, красивый, светлый, прямо приятно дышать», — говорит племянница Альфия Федосюк.

Средства на сруб и другие стройматериалы нашел сельсовет, а продавец, узнав, кому предназначается изба, снизил цену. Дом поставили за пару месяцев. Провели электричество и отопление, но на этом благотворители бабушки обещали не останавливаться. В новом году в доме появятся и другие удобства.

«Жить можно, но на следующий год летом собираемся воду провести и все остальное. Социальные вопросы есть: забор огородить, в порядок привести, мы ей, конечно, поможем, в беде не оставим», — заверил депутат Акбердинского сельсовета Иглинского района Сагит Кадыров.

Теги: погорельцы, БСТ
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