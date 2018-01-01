В ночь на 2 января в небе над Башкирией взойдет редкая Суперлуна Фото: Уфимский городской планетарий В ночь на 2 января в небе над Башкирией взойдет редкая Суперлуна Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь полнолуния с 1 на 2 января в небе над Башкирией взойдет Суперлуна. Такая Луна выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна.

«Суперлуние — астрологический, а не астрономический термин, — объяснили агентству «Башинформ» в Уфимском городском планетарии. — Во время Суперлуния полная Луна имеет наибольший размер и яркость, поскольку находится вблизи перигея — на ближайшем расстоянии от Земли. Наблюдать можно только СуперПолнолуние, так как во время СуперНоволуния Луна не видна».

В ночь на 2 января Луна максимально приблизится к земле около 03.00 по уфимскому времени. В этот момент она будет находиться от Земли на расстоянии 356 565 километров, а через 4,5 часа наступит полнолуние.