УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова Андрей Трухан назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Халит Махмудов освобождён от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре в связи с выходом на пенсию.

Также Указом Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Башкортостан» статус заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан снимается с Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.