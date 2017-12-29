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Андрей Трухан назначен вице-премьером - председателем Госкомитета Башкортостана по строительству и архитектуре

ПОЛИТИКА

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Указом Главы Башкортостана Рустэма Хамитова Андрей Трухан назначен заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Халит Махмудов освобождён от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре в связи с выходом на пенсию.

Также Указом Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в отдельные указы Президента Республики Башкортостан» статус заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан снимается с Полномочного представителя Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации.

Теги: назначения
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