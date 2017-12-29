Два жителя Башкирии прошли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России» Фото: Лидеры России Два жителя Башкирии прошли в финал всероссийского конкурса «Лидеры России» Фото: Лидеры России

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

30 участников всероссийского конкурса «Лидеры России» из Приволжского федерального округа, полуфинал которого проходил в Нижнем Новгороде и Самаре, прошли все испытания и вышли в финал.

«Из 30 человек восемь представляют Нижегородскую область, шесть — Самарскую область, пять — Республику Татарстан, четыре — Пермский край, по два — Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по одному — Саратовскую область, Республику Марий Эл и Чувашскую Республику», — уточнили организаторы конкурса.

Башкирию в финале, который пройдет в Москве в феврале 2018 года, представят Юрий Лешуков и Никита Ханенко. Все финалисты (а это 100 человек) получат по миллиону рублей и возможность целый год провести с наставниками-управленцами из различных ведомств и крупнейших предприятий.