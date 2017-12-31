В новогоднюю ночь уфимцы смогут наблюдать космический «салют» Фото: Уфимский городской планетарий В новогоднюю ночь уфимцы смогут наблюдать космический «салют» Фото: Уфимский городской планетарий

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В ночь на 1 января 2018 года уфимцы смогут наблюдать космический «салют». Это так называемый метеорный поток Квадрантиды, который продлится до 5 января.

«Максимум действия Квадрантид приходится на 3 или 4 января, когда насчитывается до 120 метеоров в час. Это один из самых обильных метеорных потоков на нашем небе. По обильности Квадрантиды можно ставить в один ряд с такими потоками-гигантами, как Геминиды и знаменитые Персеиды», — сообщили в Уфимском городском планетарии.

Удивительное явление, которое мы привыкли называть звездопадом, на самом деле представляет собой падение мельчайших частиц вещества диаметром около 1 мм или более. Они вспыхивают от трения и полностью сгорают в атмосфере. Некоторые из таких тел не успевают сгореть в атмосфере и падают на Землю, тогда их называют метеоритами.

Источник Квадрантид был неизвестен вплоть до 2003 года, когда Питер Дженнискенс нашел свидетельства того, что поток связан с небольшим астероидом, который, скорее всего, является обломком кометы, разрушившейся около 500 лет назад. Земля пересекает орбиту объекта под углом почти в 90 градусов, поэтому проходит через рой пылинок, рассеянных по орбите астероида, очень быстро. Вот почему поток действует столь непродолжительное время — с 1 по 5 января.

«Лучше всего начинать наблюдения с 23 часов и до рассвета, когда радиант потока поднимается на достаточную высоту над горизонтом и будет продолжать подниматься до самого утра. Наблюдателям лучше смотреть в северо-восточную область неба, — советуют специалисты. — Своего максимума в этом году Квадрантиды достигнут, как предполагается, 4 января в 3 часа ночи по уфимскому времени».

Наблюдать Квадрантиды, как и любой метеорный поток, лучше всего за городом, где нет засветки неба уличными фонарями. Для наблюдения метеоров не нужны оптические инструменты. Метеоры наблюдаются невооруженным глазом.