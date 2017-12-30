В Башкирии юным телезрителям покажут новогоднюю сказку Фото: телеканал БСТ В Башкирии юным телезрителям покажут новогоднюю сказку Фото: телеканал БСТ

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

На Новый год канал БСТ подготовил новую телесказку «Тел асҡысы» («Ключ к языку»). Авторы фильма отмечают, у башкир есть поговорка: «тел асҡысы — халыҡта» («ключ к языку — в народе»).

«Я понял, что ключ к языку — у ребенка!» — злорадствует герой сказки Упкын, который нашел свой способ завладеть миром. Все у злодея шло по плану, пока в его владениях не появились малыши — Салима с Ильназаром.

«В главных ролях — дети Салима Султанмуратова и Ильназар Ахметьянов. Они отлично справились со своими образами. Роль злодея Упкына мастерски исполнил актер Национального молодежного театра имени Мустая Карима Вадим Клысов. Яркие, интересные роли в сказке исполнили известные молодые исполнители Ильшат Абдуллин, РНТ, Ильнур Рамазанов, Гальсар Байгускарова», — говорит автор сценария, директор телекомпании «Тамыр» Гульназ Кульсарина.

«Это мой первый фильм-сказка, — рассказала режиссер Адель Сунаргулова. — Идея сказки мне близка, она очень актуальная на сегодняшний день. Надеюсь, нам удастся донести ее до маленького зрителя. Благодарю всех, кто создавал нашу сказку: от Ильназара, который на съемочной площадке отметил свой первый 10-летний юбилей, второклассницы Салимы с пятилетним стажем работы в «Тамыре» — до профессиональных операторов, художников, монтажеров».

Над фильмом-сказкой работали операторы Марат Юнусов, Руслан Бикбаев, Шамиль Каримов, звукорежиссер Гузалия Багаутдинова, художники Альбина Шагритдинова, Гульназ Мингазова, Айрат Арсланов, монтажеры Шамиль Хамитов, Фанур Аминев, ассистент режиссера Дилара Сулейманова, редактор Гульназ Ишемгулова.

На БСТ сказку покажут 31 декабря в 12.30.