Зарплаты выросли, а доходы упали; подарок от Путина; где лучшая ёлка и что с тарифами - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Зарплаты выросли, а доходы упали; подарок от Путина; где лучшая ёлка и что с тарифами - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Зарплаты выросли, а доходы упали

26 декабря глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание Президиума Правительства, посвященное итогам 2017 года и задачам на будущее. Руководитель региона отметил, что по большинству показателей экономики и соцсферы год стал успешным. Индекс промышленного производства за 11 месяцев составил 102,3%. Уровень инфляции рекордно низкий — 101,2%. Рост зарплаты составил более 6%. Однако при этом реальные доходы снизились более чем на 2,5%, сообщает «Башинформ».

Также в числе проблемных вопросов глава республики назвал «скромные» показатели инвестиционной сферы, снижение темпов строительства жилья, непростую демографическую ситуацию. «Уверен, что в 2018 году мы будем проводить масштабную работу по выправлению этих проблемных тем», — сказал Рустэм Хамитов.

В этот же день глава региона вручил 53 жителям республики госнаграды РФ и РБ за их профессиональные достижения. А 28 декабря Рустэм Хамитов вручил дипломы победителям конкурса «Лучший по профессии».

Сахар на экспорт

Власти Башкирии рассказали о росте урожая сахарной свеклы, удешевлении сахара и о том, что республика впервые начала экспорт сахара за границу. Как сообщает РБК-Уфа, до этого реализации в другие страны не было, а в этом году отгружено более 20 тыс. тонн. Получателями сахара стали Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. При этом и в Башкирии, и в России в целом наблюдается опасность «затоваривания» сахаром и его перепроизводство. В этом году в республике вырастили 1,5 млн тонн сахарной свеклы.

Новый глава

На этой неделе Дуванский район возглавил новый руководитель. Как выяснил «Башинформ», им стал заместитель директора филиала ФГУП «РТРС» «Радиотелевизионный передающий центр РБ» Фаиль Мухамадеев. Прежний глава района Олег Могильников прекратил полномочия 27 ноября по собственному желанию. 28 декабря в Уфе, в Приемной президента РФ был представлен новый руководитель Управления Минюста РФ по Башкирии Салават Яндурин.

Депутата-миллионера задержали и… отпустили

В четверг, 28 декабря, бизнесмена и депутата уфимского Горсовета Андрея Носкова задержали сотрудники СКР в аэропорту Уфы, сообщила ГТРК «Башкортостан». Один из самых богатых предпринимателей города обвиняется в мошенничестве и преднамеренном банкротстве принадлежащей ему компании. Имущество Носкова было арестовано в рамках расследования уголовного дела. Как выяснил телеканал «Вся Уфа», Носков был помещен в следственный изолятор, а затем отпущен до выяснения обстоятельств. Депутату до сих пор не предъявлено обвинение.

Что с тарифами?

На совещании в правительстве рассказали, как изменится в республике плата за коммунальные услуги в 2018 году. Так, плата за газоснабжение вырастет на 3,4%, электроснабжение — на 5%, отопление — на 5,26%, водоснабжение — на 6,06%, водоотведение — на 14,09%. Во втором полугодии индекс изменения совокупной платы в Башкортостане составит 5,9%. За комуслуги в квартире 60 кв. метров уфимская семья из двух человек заплатит 5012,92 рубля, приводит пример «Башинформ».

Вылечат дистанционно

С 1 января 2018 года получить консультацию, электронный рецепт или выписку из истории болезни можно будет, не посещая поликлинику. Это станет возможным благодаря телемедицине. Сейчас технология активно применяется врачами, они организуют видеоконсилиумы. В Башкортостане телемедицина активно применяется уже несколько лет, отмечает «Башинформ». С принятием нового закона телемедицинские услуги включаются в систему ОМС. В республике к интернету по волоконно-оптическим линиям связи подключены 94 подразделения медицинских организаций.

Также на этой неделе в селе Дуван открылась первая модульная участковая больница, построенная по поручению главы республики в рамках социального развития сельских территорий. Здание включает в себя дневной стационар, кабинет скорой помощи, кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, прививочный и смотровой кабинеты, кабинеты для приема анализов. При необходимости такие сборно-разборные здания можно перенести в другое место, поясняют в «Молодежной газете».

Праздник к нам приходит

В столице республики перед Новым годом назвали победителей конкурса «Лучшая елка, горка, ледовый городок-2017» и «Лучшая хоккейная площадка-2017» среди УЖХ районов Уфы. В городе установлены 64 елки, устроено 64 ледовых городка, залиты 40 хоккейных коробок и 30 ледяных «пятачков», подсчитали на телеканале «Вся Уфа». В итоге лучшая елка, горка и ледовый городок находятся в Демском районе. А лучшая хоккейная коробка расположена в Сипайлово.

Во вторник на площади имени Ленина в Уфе торжественно открыли ледовый городок и зажгли главную 30-метровую елку, сообщила газета «Вечерняя Уфа». С 29 декабря по 8 января от ледового городка на Горсовете пойдут бесплатные новогодние метробусы и будут курсировать по Уфе. Также в праздники по городу будет ходить бесплатный автобус «Уфа — экскурсионная», он стартует у Конгресс-холла, узнали в газете «Республика Башкортостан».

Подарок от Путина

В канун Нового года уфимец получил подарок от президента России Владимира Путина. Фото с автографом главы государства юристу из Башкирии Роману Насырову вручил главный федеральный инспектор. О таком подарке просил сам Насыров, написав письмо на имя главы государства. «Я считаю нашего президента легендарной личностью, он навсегда войдет в историю страны как сильный руководитель, принимающий волевые решения. Он для меня пример мужества и стойкости», — поделился Роман с агентством «Башинформ».

Деньги пришли

28 декабря в рамках мирового соглашения АФК «Система» перечислила «Башнефти» первый транш в размере 20 млрд рублей. Ей осталось выплатить «дочке» «Роснефти» 80 млрд рублей, уточнил «Башинформ». Оставшуюся сумму компания должна перечислить двумя равными частями по 40 млрд рублей до 28 февраля и 30 марта 2018 года. 26 декабря Арбитражный суд Башкортостана утвердил мировое соглашение между «Роснефтью», «Башнефтью», Башкортостаном и АФК «Система» в споре о реорганизации «Башнефти». АФК «Система» и ее дочерняя структура «Система-Инвест» возместят «Башнефти» убытки в размере 100 млрд рублей.

В ее допинг-пробе ДНК трех мужчин

За нарушение антидопинговых правил МОК пожизненно отстранил трех игроков хоккейной команды «Агидель» — Анну Шибанову, Екатерину Лебедеву и Инну Дюбанок — от участия в Олимпийских играх. Шестое место сборной России по хоккею на ОИ в Сочи-2014, куда входили уфимские спортсменки, аннулировано. В допинг-пробах спортсменок обнаружен аномально высокий уровень соли, чужие ДНК. В пробе хоккеистки Анной Шибановой найдены следы ДНК трех разных мужчин и одной женщины. Как сообщили в РБК-Уфа, Шибанова не согласна с решением олимпийского комитета и будет подавать апелляцию.

Новый переход

На трассе Уфа — Аэропорт открыли новый надземный переход, сообщает телеканал БСТ. Пешеходную переправу возвели около микрорайона «Спутник» меньше чем за год. Сооружение оборудовано специальными лифтами для маломобильных людей, проведено круглосуточное освещение. Тут же установлены места для остановки общественного транспорта.