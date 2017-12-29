УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года пункты пополнения Единого социального проездного билета на Социальной карте Башкортостана платежной системы MasterCard (Electronic), организованные в отделениях почтовой связи, будут работать по установленному графику.

Как сообщили в АО «Башкирский регистр социальных карт», 31 декабря 2017 года и 6 января 2018 года — сокращенный рабочий день на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года — выходной день.

3, 4, 5 и 8 января 2018 года пункты пополнения карт работают в обычном режиме.

В период с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года пункты пополнения Единого социального проездного билета на Социальной карте Башкортостана платёжной системы «МИР», организованные в киосках «Уфапечать», работают по следующему графику:

30 декабря 2017 года: с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

31 декабря 2017 года: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

С 4 января по 8 января 2018 года: с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Адреса пунктов пополнения социальных проездных карт размещены на сайте АО «Башкирский регистр социальных карт».