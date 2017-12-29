Заседание Попечительского совета Архитектурно-строительного института Фото: УГНТУ











Заседание Попечительского совета Архитектурно-строительного института Фото: УГНТУ

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

22 декабря состоялось второе заседание Попечительского совета Архитектурно-строительного института УГНТУ. В работе совета приняли участие руководители и ведущие специалисты предприятий строительной и дорожно-транспортной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, представители органов власти, общественных объединений и организаций, большинство из которых являются выпускниками АСИ «УГНТУ».

Заседание открыл председатель Правления Попечительского совета, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Халит Махмудов. В приветственном слове Халит Махмутович отметил, что АСИ является по-настоящему базовым вузом для отрасли, что строительному сообществу нужно активно вовлекать ученых и студентов в решение насущных задач инновационного развития региона, подготовку высококвалифицированных кадров нового уровня с широким кругом знаний и навыков. Председатель подчеркнул, что Попечительский совет всегда помогал в укреплении материально-технической базы института и эту практику следует продолжить. Халит Махмудов акцентировал внимание на кардинальных преобразованиях, произошедших в вузе за последние два года, о чем попросил проинформировать Попечительский совет ректора УГНТУ Р.Н. Бахтизина.

Обращаясь к профессиональному строительному сообществу республики, Рамиль Назифович сообщил, что университет, являясь опорным вузом России, стал участником проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций», единственным в Республике Башкортостан. Это накладывает новые обязательства на университет по формированию центров инновационного, технологического и социального развития регионов. АСИ в этом смысле является очень перспективной структурой.

Продолжил заседание директор Архитектурно-строительного института Д.В. Кузнецов. В своем докладе он сделал основной акцент на происходящую трансформацию образовательного процесса, открытие новых профилей и программ, развития сети центров и лабораторий института — точек роста отраслевой науки, как например: «Центр стратегического развития, градостроительных исследований и проектов» (ЦСРГИП), созданный при кафедре «Архитектура», и занимающийся проблемами развития научно-обоснованного развития территорий, территориального планирования и градостроительства, урбанистики, ЭКО-архитектурой городов, городскими реновациями и многим другим; «Центр BIM-технологий»; Лаборатория 3D-печати зданий и сооружений и другие. В завершение было отмечено, что вопросы развития института и отрасли неразрывно связаны и решать их нужно сообща.

От строительной общественности выступил Председатель Ассоциации Саморегулируемой организации работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», член Совета Национального объединения СРО в строительстве Рашит Мамлеев, который особо подчеркнул, что усиление взаимодействия предприятий с вузом по развитию образования и укреплению материально-технической базы — это главная задача Попечительского совета.

И.о. начальника управления, и.о. главного архитектора Уфы, председатель градостроительного Совета Уфы Галина Чиглинцева в своем выступлении указала на острую нехватку специалистов по градостроительной деятельности в Республике Башкортостан и высказала пожелание по открытию в АСИ УГНТУ кафедры градостроительства.

Директор по персоналу АО «Салаватстекло» А.А. Андреев предложил совместно с АСИ готовить специалистов по проектированию конструкций из стекла и их применению, то есть фактически открыть новую специальность, по которой регион не ведет подготовку.

Далее в рабочей части встречи был решен ряд вопросов по ротации членов Попечительского совета, избранию Правления, Председателя правления, заместителя и руководителя Исполнительного комитета. Члены Попечительского совета утвердили обновленное Положение и план работы на 2018 год. Все участники заседания отметили существенные перемены, произошедшие в вузе с 2015 года.

Историческая справка по Попечительскому совету

Попечительский совет эффективно работал до 2011 года, затем его работа была прекращена в связи с уходом с должности декана А.А. Семенова. В ноябре 2015 году совет был создан заново. Последовавшая чреда структурных изменений в УГНТУ, связанная с получением статуса «Опорный вуз России», преобразование в марте 2016 года Архитектурно-строительного факультета в Институт, приостановили работу Попечительского совета на два года для переопределения целей и задач. Окончательное формирование обновленного по смыслу и составу Попечительского совета АСИ совпало с победой университета в конкурсе «Вузы как центры пространства создания инноваций», результаты которого стали известны 14 декабря 2017 года.

Справочно

Архитектурно-строительный институт был организован в 1969 году как строительный факультет в составе двух специальностей «Промышленное и гражданское строительство» и «Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». У истоков создания Строительного факультета (СФ) стоял известный ученый профессор Алексей Полак. Изначально, СФ базировался в Черниковке в корпусах УНИ и в период с 1973 по 1989 гг. были возведены корпуса в микрорайоне «Зеленая роща». Формирование кафедр продолжалось вплоть до 2015 года. 1 марта 2016 года Архитектурно-строительный факультет был преобразован в Архитектурно-строительный институт (АСИ «УГНТУ»).

АСИ сегодня — это: 12% от общего контингента УГНТУ (1678 студентов и аспирантов); 10% преподавателей от общей численности ППС 13 докторов наук, 81 кандидат наук, 41 преподаватель — без степени; всего 135 научно-педагогических работников (средний возраст 49,8 лет); более 20 тысяч кв. м. учебных площадей (20% от всех площадей УГНТУ); более 10 тысяч кв. м. общежитий; 4 выпускающих кафедры; 1 общеинженерная, которая в следующем году станет выпускающей; современные лаборатории с уникальными приборами для тонких методов исследований; 2 направления подготовки «Архитектура» и «Строительство»; 1 программа специалитета; 6 профилей бакалавриата; 11 программ магистратуры из которых 8 открыты с 2016 года; 3 специальности по подготовке аспирантов.