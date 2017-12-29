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30 декабря Суббота

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В компании «Яндекс» рассказали, какие рецепты лидируют в новогодних запросах

ОБЩЕСТВО

В компании «Яндекс» рассказали, какие рецепты лидируют в новогодних запросах Фото: vtemu.by

В компании «Яндекс» рассказали, какие рецепты лидируют в новогодних запросах Фото: vtemu.by

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В компании «Яндекс» рассказали, какие рецепты лидируют в запросах в преддверии Нового года. В последние три дня перед праздником люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Судя по рецептам, которые искали в прошлые годы, в новогоднюю ночь предпочитают готовить в основном салаты. Помимо них, популярны тарталетки, холодец и бутерброды. Рецепты горячих блюд далеко не в топе.

29-31 декабря 2016 года Яндекс ответил почти на семь миллионов запросов со словом «салат». Самый популярный — «Селёдка под шубой». На втором месте — «Оливье», на третьем — «Цезарь». «Мимозу» тоже ищут очень часто, причём в Москве и Петербурге доля запросов об этом салате в полтора раза больше, чем в целом по стране.

Запросы про «Оливье» очень разнообразны. Многие ищут не просто рецепт, а [настоящий оливье] или [оригинальный оливье]. Судя по запросам с упоминанием конкретных ингредиентов, чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками.

Теги: рецепты, Новый год, Яндекс
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