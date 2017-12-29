Победа в конкурсе дизайна «Kronodesign» Фото: пресс-служба УГНТУ

Победа в конкурсе дизайна «Kronodesign» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В гостинице Hilton Garden Inn Ufa 22 декабря компания «Кроношпан Башкортостан» провела конкурс среди дизайнеров на лучшую визуализацию помещения из декоров компании.

Участникам необходимо было предложить дизайн помещения (спальни, кухни или гостевой комнаты площадью до 30 кв. м) с использованием декоров компании, выполненных в готовых коллекциях дизайна. Выпускница УГНТУ — победитель конкурса Алия Гулякова получила ценный приз — планшет.

Также состоялся семинар «Kronodesign. Trends 18/19. Новинки компании». В работе конкурса участвовали наши преподаватели СПО «Промышленный дизайн»: председатель правления Союза дизайнеров РБ профессор М.Л. Ахмадуллин и старший преподаватель Люза Исмагилова.

В ходе встречи с руководством компании «Кроношпан Башкортостан» была достигнута договоренность о предоставлении производственно-лабораторных площадей для прохождения практики учащимися и студентами отделения промышленного дизайна УГНТУ.