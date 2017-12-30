В преддверии Нового года жителям Башкирии напоминают о режиме тишины Фото: автор В преддверии Нового года жителям Башкирии напоминают о режиме тишины Фото: автор

УФА, 30 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В МВД по Башкортостану начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции Рим Эделев 29 декабря на пресс-конференции напомнил жителям республики о режиме тишины, который в праздничные дни никто не отменял.

По его словам, в соответствии с Законом РБ «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время», ночное время в будни считается с 23.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни — с 23.00 до 09.00. При проведении ремонтных работ в многоквартирных жилых домах режим тишины нельзя нарушать с 20.00 до 09.00. Если соседи не соблюдают закон в указанные временные отрезки, то по статье 13.5 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток» КоАП РБ по данным лицам собирается материал по факту и если факт подтверждается, материалы направляются в административную комиссию органа местного самоуправления.

«В этом году за 11 месяцев таких материалов по республике участковыми направлено 10 508, — сообщил полковник полиции. — Как правило, нарушителей тишины могут оштрафовать либо вынести предупреждение. Санкции небольшие — средний размер 300-500 рублей».

Если ночью соседи не дают спать и приходится обращаться в полицию, то по указанному адресу приезжает полицейский, но не обязательно, что это будет участковый, так как в крупных населенных пунктах существуют группы немедленного реагирования.

«Участковый полиции реагирует на вызов в разное время (в выходные, праздники, будни) по мере загруженности и в первую очередь отрабатывает более тяжкие преступления, — сказал Рим Эделев. — Определенных нормативов по прибытию на вызов нет, но время минимизировано».

Как сообщало агентство «Башинформ», МВД напомнило жителям Башкортостана о мерах безопасности в предстоящие праздники.