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30 декабря Суббота

Уфа   °

Стало известно о судьбе оленя, которого дважды вытаскивали из реки Белой

ОБЩЕСТВО

Стало известно о судьбе оленя, которого дважды вытаскивали из реки Белой Фото: Минэкологии РБ

Стало известно о судьбе оленя, которого дважды вытаскивали из реки Белой Фото: Минэкологии РБ

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Министерстве природопользования и экологии Башкирии рассказали о судьбе оленя, которого на этой неделе спасатели два раза вытаскивали из воды. Сохатый провалился под лед на реке Белой возле поселка Козарез под Уфой 26-го и на следующий день, 27 декабря.

После этого спасатели загрузили оленя в специальный бокс и передали сотрудникам Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ. Сегодня его повезли в Кушнаренковский район, где находится единственный в республике Центр спасения диких животных.

Выяснилось, что это благородный олень — марал, ему около трех лет.

«Несколько дней животное было на передержке, его осмотрели специалисты. Жил он на вольных хлебах, к рукам не привык. Пока он будет содержаться в Центре, за ним будут ухаживать специалисты для подготовки к выпуску на волю», — рассказал заместитель директора по ООПТ РБ Марат Биктимеров.

Теги: олень
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