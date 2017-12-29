УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» сделает выводы по поводу дисциплины в команде, сообщил в интервью РИА Новости глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

«Конечно, я недоволен тем местом, которое сегодня клуб занимает в турнирной таблице. Восьмая-девятая строчка — это не для нас. Мы понимаем, что сейчас идёт становление команды. Эркка Вестерлунд (финский специалист, у которого заключен двухлетний контракт с ХК «Салават Юлаев» — ред.) — один из крупнейших специалистов в мире хоккея. В Финляндии на него просто молятся, поскольку он поднял местный хоккей на небывалую высоту. Он впервые пришел работать в российский клуб. Несмотря на свой опыт, он открыл для себя новые знания в части российского хоккея, взглянув на него изнутри», — сказал глава Башкортостана.

«Мы с ним (Вестерлундом — ред.) общаемся, обсуждаем ситуацию. Он тоже понимает, что, может быть, был излишне доверчив по отношению к хоккеистам, считая, что это профессионалы, что их не надо подгонять, что они самостоятельны на тренировках, в быту. Российский хоккеист немного другой. Он требует постоянного контроля, надзора. Не чувствуя твердой руки, российский хоккеист начинает «осматриваться» по сторонам и обязательно находит для себя что-то отвлекающее. Поэтому в работе будут сделаны выводы с точки зрения дисциплины в команде», — добавил глава республики.

По словам Рустэма Хамитова, Вестерлунд для того, чтобы успешно бороться с лидирующими хоккейными клубами, прививает определенную систему игры башкирской команде.

«Рассчитывать на то, что залихватский бессистемный хоккей позволит побеждать крупные клубы и добиваться постоянных результатов, по меньшей мере, наивно. Эркка это прекрасно понимает и прививает систему. Я доверяю этому специалисту и считаю, что нам в известной степени повезло, что он пришёл к нам работать», — отметил Рустэм Хамитов.