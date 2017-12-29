Рустэм Хамитов рассказал, как отмечал Новый год в студенческие годы Фото: Андрей Старостин Рустэм Хамитов рассказал, как отмечал Новый год в студенческие годы Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов рассказал в интервью РИА Новости, как встречал новогоднюю ночь в спелеологических походах, в лесу у костра и даже выступая в составе рок-группы.

«Вспоминаю студенческие годы. Я учился в Москве, в Бауманском университете. У нас была секция спелеологии. Под Новый год мы поехали в Подмосковье, в пещеры. Там и встретили новый 1973-й. Тогда мне было 19 лет, так что это вполне объяснимо. В молодости я музицировал в составе рок-группы под названием «Лучшие годы», и мы новогодними вечерами выступали среди студенчества. Так что порой Новый год встречали на танцевальных площадках и сцене», — цитирует главу Башкортостана агентство.

Он рассказал, что порой отмечал Новый год в путешествиях, или «сразу после боя курантов выходили на футбольный матч».

«Бывало всё, но сейчас, в зрелом возрасте, это уже только семейный праздник. Хотя, конечно, хорошо бы тряхнуть стариной и что-нибудь придумать такое развеселое… Но главе республики расслабляться нельзя, особенно в праздники. Надо, чтобы отдых людей был гарантирован во всех смыслах», — добавил Рустэм Хамитов.