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ГИБДД Башкирии предупреждает о массовых проверках

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии предупреждает о массовых проверках Фото: ИА «Башинформ»

ГИБДД Башкирии предупреждает о массовых проверках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

До главного праздника года осталось всего два дня. В связи с этим на дорогах наблюдается значительное увеличение плотности транспортного потока, что значительно затрудняет движение автомобилей. С целью предупреждения аварийных ситуаций и недопущения нарушений ПДД водителями транспорта и пешеходов, а также своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки Госавтоинспекция Башкортостана работает в усиленном режиме и сегодня проводит рейдовые мероприятия.

«Планируются массовые проверки с целью выявления нетрезвых водителей», — предупредили в ГИБДД по РБ.

Теги: ГИБДД по РБ
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