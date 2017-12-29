ГИБДД Башкирии предупреждает о массовых проверках Фото: ИА «Башинформ» ГИБДД Башкирии предупреждает о массовых проверках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

До главного праздника года осталось всего два дня. В связи с этим на дорогах наблюдается значительное увеличение плотности транспортного потока, что значительно затрудняет движение автомобилей. С целью предупреждения аварийных ситуаций и недопущения нарушений ПДД водителями транспорта и пешеходов, а также своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки Госавтоинспекция Башкортостана работает в усиленном режиме и сегодня проводит рейдовые мероприятия.

«Планируются массовые проверки с целью выявления нетрезвых водителей», — предупредили в ГИБДД по РБ.