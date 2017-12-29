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Уфа   °

Что жителям Башкирии нужно знать об участковых?

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В МВД по Башкортостану начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ведомства, полковник полиции Рим Эделев на встрече с журналистами рассказал о специфике службы участковых.

1

Чем занимается участковый?

Службе участковых отводится важная роль в профилактике правонарушений, охране общественного порядка. Задачи органов внутренних дел: защита прав и свобод человека, обеспечение безопасности граждан по месту их проживания, на улицах и в общественных местах.

Участковые контролируют и проводят профилактическую работу с более 35 тысячами лиц, находящихся на различных учетах, в том числе с 2500 семейными дебоширами, 3800 хроническими алкоголиками и 2000 наркоманами, 3000 несовершеннолетними правонарушителями.

Участковый выезжает на все происшествия, начиная с семейно-бытовых, заканчивая особо тяжкими преступлениями. Он занимается отработкой места происшествия: собирает информацию, занимается сохранением следов. Что касается бытовых вызовов, то участковый проводит разбирательство, оформляет направление потерпевшего на экспертизу, принимается решение о привлечение к ответственности виновного.

Участковый — это образ жизни, который каждый для себя выбирает сам, это связь с народом, защита законных интересов населения. Это призвание.


2

Где и как найти участкового?

В рамках профилактических мероприятий «Жилой сектор» и «Административный надзор» осуществляется поквартирный обход жилищ граждан с вручением визитных карточек участковых с адресами и телефонами участковых пунктов полиции, дежурных частей территориальных органов внутренних дел, с алгоритмами действий граждан, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях.

Телефоны участковых, месторасположение опорных пунктов и время приема размещены на сайте МВД по РБ. Информация об участковых пунктах и телефоны размещены на стендах в образовательных учреждениях, больницах.


3

Реакция на вызов

Если ночью соседи не дают спать и приходится обращаться в полицию, то по указанному адресу обязательно приедет полицейский, но не обязательно, что это будет участковый, так как в крупных населенных пунктах существуют группы немедленного реагирования.

Участковый полиции реагирует на вызов в разное время (в выходные, праздники, будни) по мере загруженности и в первую очередь отрабатывает более тяжкие преступления.

Определенных нормативов по прибытию на вызов нет, но время минимизировано.


4

Экипировка

Участковый вооружен оружием, электрошокером, наручниками, баллончиком со слезоточивым газом. В распоряжении есть мобильный телефон, используемый как модем, то есть в отдаленном районе республики участковый может подключиться к компьютеру и проверить гражданина на судимость, на наличие правонарушений, в розыске ли он. На участковых пунктах имеются автоматизированные рабочие места.


5

Куда жаловаться, если участковый не работает?

Если гражданин считает, что участковый не выполняет свои обязанности, то он может обратиться как в письменной, так и в устной форме, а также по телефону или на личном приеме к вышестоящему руководству, прокуратуру, суд для обжалования решения. Можно позвонить на телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92.

Пожаловаться на халатное отношение сотрудника полиции к обязанностям также можно на сайте регионального МВД в разделе «Для граждан» — «Прием обращений». Нужно заполнить соответствующую форму. Обращение попадает в МВД республики, где его рассматривают и при необходимости проводят служебную проверку, затем выносится решение.


6

Как стать участковым?

Поступить на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции вправе граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Средняя зарплата участкового составляет 35-40 тысяч рублей.

Квалификационные требования к должностям среднего начальствующего состава — образование не ниже среднего специального, для должностей старшего состава — высшее образование соответствующего направления деятельности.

По итогам рассмотрения документов кандидата с учетом заключения военно-врачебной комиссии и ЦПД (комплекса психологических исследований), а также физподготовки руководитель принимает решение о заключении с гражданином трудового договора с условиями его испытания.


7

Сколько участковых служат в Башкирии?

Сегодня в МВД по РБ работают около 1200 участковых уполномоченных полиции, в том числе в Уфе — более 200 сотрудников.


7

Результаты работы

За 11 месяцев 2017 года участковые раскрыли около 9000 преступлений, или каждое третье преступление из числа раскрытых органами внутренних дел. Выявлено свыше 80 тысяч административных правонарушений.

В результате их работы и контроля за подучетными лицами число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений снизилось на 14,5%, в том числе убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.


Теги: МВД по РБ, участковый
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