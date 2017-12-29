Службе участковых отводится важная роль в профилактике правонарушений, охране общественного порядка. Задачи органов внутренних дел: защита прав и свобод человека, обеспечение безопасности граждан по месту их проживания, на улицах и в общественных местах.

Участковые контролируют и проводят профилактическую работу с более 35 тысячами лиц, находящихся на различных учетах, в том числе с 2500 семейными дебоширами, 3800 хроническими алкоголиками и 2000 наркоманами, 3000 несовершеннолетними правонарушителями.

Участковый выезжает на все происшествия, начиная с семейно-бытовых, заканчивая особо тяжкими преступлениями. Он занимается отработкой места происшествия: собирает информацию, занимается сохранением следов. Что касается бытовых вызовов, то участковый проводит разбирательство, оформляет направление потерпевшего на экспертизу, принимается решение о привлечение к ответственности виновного.

Участковый — это образ жизни, который каждый для себя выбирает сам, это связь с народом, защита законных интересов населения. Это призвание.



