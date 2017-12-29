Что жителям Башкирии нужно знать об участковых?
УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В МВД по Башкортостану начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ведомства, полковник полиции Рим Эделев на встрече с журналистами рассказал о специфике службы участковых.
Чем занимается участковый?
Службе участковых отводится важная роль в профилактике правонарушений, охране общественного порядка. Задачи органов внутренних дел: защита прав и свобод человека, обеспечение безопасности граждан по месту их проживания, на улицах и в общественных местах.
Участковые контролируют и проводят профилактическую работу с более 35 тысячами лиц, находящихся на различных учетах, в том числе с 2500 семейными дебоширами, 3800 хроническими алкоголиками и 2000 наркоманами, 3000 несовершеннолетними правонарушителями.
Участковый выезжает на все происшествия, начиная с семейно-бытовых, заканчивая особо тяжкими преступлениями. Он занимается отработкой места происшествия: собирает информацию, занимается сохранением следов. Что касается бытовых вызовов, то участковый проводит разбирательство, оформляет направление потерпевшего на экспертизу, принимается решение о привлечение к ответственности виновного.
Участковый — это образ жизни, который каждый для себя выбирает сам, это связь с народом, защита законных интересов населения. Это призвание.
Где и как найти участкового?
В рамках профилактических мероприятий «Жилой сектор» и «Административный надзор» осуществляется поквартирный обход жилищ граждан с вручением визитных карточек участковых с адресами и телефонами участковых пунктов полиции, дежурных частей территориальных органов внутренних дел, с алгоритмами действий граждан, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях.
Телефоны участковых, месторасположение опорных пунктов и время приема размещены на сайте МВД по РБ. Информация об участковых пунктах и телефоны размещены на стендах в образовательных учреждениях, больницах.
Реакция на вызов
Если ночью соседи не дают спать и приходится обращаться в полицию, то по указанному адресу обязательно приедет полицейский, но не обязательно, что это будет участковый, так как в крупных населенных пунктах существуют группы немедленного реагирования.
Участковый полиции реагирует на вызов в разное время (в выходные, праздники, будни) по мере загруженности и в первую очередь отрабатывает более тяжкие преступления.
Определенных нормативов по прибытию на вызов нет, но время минимизировано.
Экипировка
Участковый вооружен оружием, электрошокером, наручниками, баллончиком со слезоточивым газом. В распоряжении есть мобильный телефон, используемый как модем, то есть в отдаленном районе республики участковый может подключиться к компьютеру и проверить гражданина на судимость, на наличие правонарушений, в розыске ли он. На участковых пунктах имеются автоматизированные рабочие места.
Куда жаловаться, если участковый не работает?
Если гражданин считает, что участковый не выполняет свои обязанности, то он может обратиться как в письменной, так и в устной форме, а также по телефону или на личном приеме к вышестоящему руководству, прокуратуру, суд для обжалования решения. Можно позвонить на телефон доверия МВД по РБ: 279-32-92.
Пожаловаться на халатное отношение сотрудника полиции к обязанностям также можно на сайте регионального МВД в разделе «Для граждан» — «Прием обращений». Нужно заполнить соответствующую форму. Обращение попадает в МВД республики, где его рассматривают и при необходимости проводят служебную проверку, затем выносится решение.
Как стать участковым?
Поступить на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции вправе граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Средняя зарплата участкового составляет 35-40 тысяч рублей.
Квалификационные требования к должностям среднего начальствующего состава — образование не ниже среднего специального, для должностей старшего состава — высшее образование соответствующего направления деятельности.
По итогам рассмотрения документов кандидата с учетом заключения военно-врачебной комиссии и ЦПД (комплекса психологических исследований), а также физподготовки руководитель принимает решение о заключении с гражданином трудового договора с условиями его испытания.
Сколько участковых служат в Башкирии?
Сегодня в МВД по РБ работают около 1200 участковых уполномоченных полиции, в том числе в Уфе — более 200 сотрудников.
Результаты работы
За 11 месяцев 2017 года участковые раскрыли около 9000 преступлений, или каждое третье преступление из числа раскрытых органами внутренних дел. Выявлено свыше 80 тысяч административных правонарушений.
В результате их работы и контроля за подучетными лицами число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых отношений снизилось на 14,5%, в том числе убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.