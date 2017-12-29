В Башкирии проходят новогодние детские праздники Фото: администрация г. Октябрьского В Башкирии проходят новогодние детские праздники Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана проходят новогодние детские праздники. Во Дворец детского и юношеского творчества города Октябрьского на главную елку города были приглашены 207 учащихся общеобразовательных учреждений из числа отличников учебы, победителей предметных олимпиад и спортивных соревнований, отличившихся в творческой и общественной деятельности, среди которых и стипендиаты Главы республики.

Тепло и сердечно поздравил школьников заместитель главы администрации Октябрьского по социальным вопросам Октябрь Латыпов.

«В новогоднюю ночь все ждут чуда. Но чудо не возникает ниоткуда. Каждый из вас свое чудо сотворил сам. Вы достигли определенных результатов в учебе, спорте, культуре, искусстве. Но не забывайте, что данное чудо сотворено при чутком руководстве ваших педагогов и родителей. Желаю, чтобы в следующем году вы, опираясь на достижения этого года, достигли более высоких результатов», — сказал Октябрь Латыпов.

Приятным моментом торжества стало награждение талантливых и одаренных учащихся. Именные дипломы стипендиатов Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова вручены Илине Бобенко — одиннадцатикласснице школы №9, Эльвине Загидуллиной — учащейся 10 класса гимназии №3, Екатерине Козловой — ученице 11 класса школы №8, Артуру Насибуллину — ученику 11 класса гимназии №2, Даниеле Рубановой — учащейся 5 класса гимназии №2, Артуру Хайбрахманову — ученику 10 класса гимназии №2 и Светлане Юсуповой — ученице 11 класса гимназии №2.

Большое красочное новогоднее представление «Бременские музыканты», которое подготовили воспитанники театральной студии «Щелкунчик», порадовало и детей, и взрослых.

После сказочной театральной постановки Дед Мороз со Снегурочкой пригласили школьников к нарядной ёлке, сообщили в администрации города.