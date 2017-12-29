Больницам Башкортостана подарили современные реанимобили для медицинской эвакуации новорожденных Фото: Минздрав РБ





Больницам Башкортостана подарили современные реанимобили для медицинской эвакуации новорожденных Фото: Минздрав РБ

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Медицинские организации Башкирии получили восемь реанимобилей. По три машины получили Республиканская детская клиническая больница и Республиканская клиническая больница имени Г.Г. Куватова, два транспортных средства — Городская детская клиническая больница №17 г. Уфы, сообщает региональный Минздрав. На закупку автомобилей скорой медицинской помощи было выделено более 58 млн рублей из бюджета республики. Именно в этих трех медицинских учреждениях организована Служба санитарной авиации региона.

Реанимобили на базе Mercedes-Benz класса «С» имеют максимально возможные технические характеристики для медицинской эвакуации, в том числе и новорожденных. Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием с возможностью мониторирования показателей жизнеобеспечения, аппаратом искусственной вентиляции легких и ингаляционного наркоза, электродефибриллятором, электрокардиографом, анализатором глюкозы. Реанимобили РДКБ и ГДКБ №17 оснащены специально для новорожденных и маленьких детишек. В них установлены инкубатор для новорожденных, монитор неонатальный, ИВЛ для новорожденных. Имеется реанимационный неонатальный набор для оказания скорой медицинской помощи.

Новые машины для эвакуации новорожденных позволят транспортировать новорожденного ребенка как с очень низкой массой, так и с экстремально низкой массой тела, при рождении в более ранние сроки из учреждений 1 и 2 уровня. Эвакуация ребенка осуществляется в учреждение третьего уровня за оптимальный промежуток времени, в том числе за счет улучшенных технических характеристик автомобилей. Автомобили данного класса обладают высокой степенью безопасности для пассажиров и водителя, обеспечено удобство работы медицинской бригады.

По словам министра здравоохранения Башкортостана Анвара Бакирова, автопарк санитарной авиации будет пополнен и в следующем году.