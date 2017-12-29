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Уфа   °

Фотоитоги года в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Уходящий год был богат на события: радостные и грустные, удивительные, яркие и хмурые, печальные. Редакция и фотослужба ИА «Башинформ» вспомнили самые фотогеничные моменты последних 12 месяцев. Читайте и смотрите наш лонгрид «Фотоитоги года в Башкирии».

Теги: фото
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