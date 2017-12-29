Башкирия в федеральных СМИ: депутата сдали адвокаты, миллиарды для «Башнефти», «Он настоящий!» - но дорогой Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: депутата сдали адвокаты, миллиарды для «Башнефти», «Он настоящий!» - но дорогой Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский депутат от «Единой России» Андрей Носков задержан в аэропорту Уфы и помещен в следственный изолятор. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на информагентство. «Депутата уфимского Горсовета и предпринимателя Андрея Носкова обвиняют в мошенничестве и преднамеренном банкротстве своей строительной фирмы», — напоминает радиостанция. Ранее сообщалось, что Верховный суд Башкирии отменил решение о заочном аресте Носкова, объявленного в международный розыск. «Видимо, самолет, на котором прилетел Носков, сел раньше, чем было вынесено решение суда. Поэтому депутата арестовали прямо в аэропорту. В изоляторе он будет находиться, пока не поступит документ из Верховного суда», — говорится в материале.

О задержании уфимского депутата-бизнесмена написала и «Комсомольская правда», уточнив: «Сдаться в руки следователей Носкову посоветовали адвокаты».

Тем временем дочерняя структура АФК «Система» — «Система-Инвест» — перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения с «Роснефтью» и «Башнефтью» в размере 20 млрд рублей. Об этом информировал ТАСС представитель корпорации. «Да, заплатили», — сказал он и пояснил, что остальные платежи по соглашению будут напрямую осуществляться АФК «Система». В соответствии с мировым соглашением «Система» выплатит «Башнефти» 100 млрд рублей до 30 марта 2018 года.

О перечислении «Башнефти» первого транша рассказали также ИА REGNUM, РБК и INTERFAX.RU.

В преддверии Нового года «Российская газета» решила выяснить, где в России самые дорогие поздравления Деда Мороза и Снегурочки. Итак, дороже всего обойдется визит праздничных персонажей жителям Москвы — в среднем 3,1 тысячи рублей. На втором месте Санкт-Петербург — 2,3 тысячи. А замыкает тройку самых дорогих услуг аниматоров Уфа — в среднем здесь поздравление обойдется в 1,6 тысячи рублей. Такие данные привели газете эксперты сайта «Авито». При этом самыми дешевыми по стоимости услуг аниматоров стали Пермь и Нижний Новгород — 1,1 тысячи.

А «Р-Спорту» удалось узнать, почему латвийский защитник Оскарс Бартулис перешел в «Салават Юлаев». Как заявил хоккеист, он перешел в уфимский клуб, так как эта команда является претендентом на Кубок Гагарина. «У команды "Салават Юлаев" большая история и большие цели. Эта команда — претендент на Кубок (Гагарина). В этом были главные факторы, чтобы перейти в уфимский клуб», — поделился Бартулис.

«Салават Юлаев» во вторник объявил о переходе Бартулиса, который ранее расторг контракт с владивостокским «Адмиралом». Сейчас уфимская команда занимает седьмое место на Востоке КХЛ, сообщает спортивный портал.

Свою версию главных спортивных событий 2017 года предлагают «Известия». Среди прочего газета рассказывает, что карьера уфимца Даниила Квята в «Формуле-1» подошла к концу. «Боссы «Ред Булл» объяснили расторжение контракта с российским пилотом тем, что «стороны утратили доверие друг к другу», а результаты гонщика были слишком нестабильными. За четыре сезона в королевских гонках Квят дважды поднимался на подиум, набрал 133 очка и запомнился агрессивными атаками и несколькими скандальными авариями. Скорее всего, уроженец Уфы продолжит карьеру в прогрессирующей серии «Формула-Е», — предположили в издании.

Кадры дерзкого ограбления салона сотовой связи в Уфе опубликовало РЕН ТВ. Сообщение об инциденте — словно пересказ боевика. «Мужчина в медицинской маске по-хозяйски заходит в магазин и бросает сотрудникам пакет. Требует сложить туда все наличные, угрожает пистолетом. Шокированные продавцы впадают в ступор, тогда злоумышленник резким движением разбивает витрину и набивает сумку телефонами — конечно, самыми дорогими. На помощь злоумышленнику спешит напарник, в две пары рук сообщники обчищают салон, забирают деньги и убегают». По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется поиск злоумышленников, сообщает телеканал и надеется, что видеозапись поможет выйти на след грабителей.