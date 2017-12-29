В России в уходящем году рекордно выросла продолжительность жизни Фото: ИА «Башинформ» В России в уходящем году рекордно выросла продолжительность жизни Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В России в уходящем 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни — она увеличилась до 72,6 года, пишут «Известия».

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, во многом такие благоприятные изменения стали возможны благодаря программам формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), внедрения высокотехнологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалификации врачей.

«Общая смертность, по данным Росстата, за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2%, сохранено практически на 35 тысяч человеческих жизней больше, чем годом раньше», — сообщили изданию в ведомстве.

Эксперты отмечают, что в следующем году курс на долголетие населения продолжится.

В Республике Башкортостан, как и в целом по стране, также меняется демографический вектор, наблюдается «активное старение» населения. Демографы заявляют, что весь мир вступил в «век пожилых».