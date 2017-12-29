Как не отравиться в новогодние праздники - рекомендации Роспотребнадзора Фото: из интернета Как не отравиться в новогодние праздники - рекомендации Роспотребнадзора Фото: из интернета

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Управлении Роспотребнадзора Башкортостана рассказали, как избежать пищевых отравлений в новогодние праздники.

Обильное угощение с праздничных столов может доставить не только удовольствие, но и стать причиной острых отравлений и заболевания кишечными инфекциями. С пищей могут передаваться возбудители острых кишечных инфекций: сальмонеллы, эшерихии, иерсинии, шигеллы (возбудитель дизентерии), ротавирусы, вирус гепатита А и другие. В продуктах или блюдах при несоблюдении условий и сроков хранения могут накапливаться токсины различных микроорганизмов, они также вызывают острое пищевое отравление.

Выполнение следующих простых правил поможет предотвратить заболевание и не испортить новогоднее настроение.

— не храните скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов, так как это может привести к накоплению в них бактерий и токсинов, что повышает риск возникновения острых кишечных инфекций или пищевых отравлений при употреблении таких продуктов. Пирожные, торты с кремом храните только в холодильнике, не забывайте, что это скоропортящиеся продукты.

— не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня. Если готовая пища осталась на другой день, перед употреблением необходимо обязательно подвергнуть её термической обработке (прокипятить, прожарить).

— поддерживайте в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы; регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи; тщательно мойте под проточной водой зелень, овощи, фрукты. Если же данные продукты предназначены в пищу детей младшего возраста, желательно дополнительно ополаскивать их кипяченой водой.

— соблюдайте личную гигиену: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета и возвращения с улицы.

— используйте при транспортировке раздельную упаковку для готовой к употреблению и сырой продукции; отделяйте мясо, мясо птицы, морепродукты от других пищевых продуктов; храните продукты в закрытой посуде для предотвращения контакта между готовой к употреблению и сырой продукцией; используйте отдельные разделочные доски и ножи для готовых к употреблению и сырых продуктов.

— соблюдайте технологию приготовления блюд: тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, птицу, яйца, морепродукты; при готовке мяса или птицы их соки должны быть прозрачными. Соблюдайте условия хранения и сроки годности: храните продукты питания с учетом сроков их годности, просроченные продукты выбрасывайте без сожаления; готовьте пищу в таком количестве, чтобы употребить ее в течение 1-2 дней; не готовьте заблаговременно скоропортящиеся блюда из мяса, мяса птицы, яиц, а также салаты, паштеты, пудинги, кулинарные изделия с кремом.

— покупайте алкоголь только в проверенных торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя, которая должна быть размещена в доступном для ознакомления месте, не приобретайте алкогольную продукцию посредством интернета.

Специалисты также напоминают, что немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет умеренность в его употреблении.

Если же вы почувствовали недомогание (боли в животе, тошнота, рвота, диарея), немедленно обратитесь к врачу.