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29 декабря Пятница

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В Уфе 2 градуса, туман, потепление в Башкирии вытеснит сибирский антициклон

ОБЩЕСТВО

В Уфе 2 градуса, туман, потепление в Башкирии вытеснит сибирский антициклон Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 2 градуса, туман, потепление в Башкирии вытеснит сибирский антициклон Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью в столице Башкортостана местами шел небольшой мокрый снег, дождь со снегом, в отдельных районах наблюдались слабый гололед, туман. Температура воздуха была -1,-6, местами до -13 градусов.

Сейчас в Уфе 2 градуса, туман, атмосферное давление будет постепенно расти — на территорию республики распространяется сибирский антициклон. Он вытеснит теплые и влажные воздушные массы, осадки прекратятся, температура воздуха понизится.

Сегодня днем синоптики обещают +1,-4 градуса, преимущественно без осадков, легкий ветер.

Завтра, 30 декабря, ожидается переменная облачность. Местами слабый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7, местами до -12, днем -1,-6 градусов.

Теги: погода
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