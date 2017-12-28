В преддверии Нового года в столице Башкирии «проснулась» верба Фото: Олеся Мещерякова



В преддверии Нового года в столице Башкирии «проснулась» верба Фото: Олеся Мещерякова

УФА, 28 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В преддверии Нового 2018 года в Уфе «проснулась» верба. Местная жительница сфотографировала это аномальное для первого месяца зимы явление и поделилась снимками с агентством «Башинформ». Фотографии сделаны 28 декабря в микрорайоне Сипайлово.

«Весна пришла зимой. Верба распустилась под Новый год», — отметила уфимка.

По мнению экспертов, верба, или ива, цветет, когда почувствует, что тепло настало после холодов. Если после зимы держится теплая погода с плюсовой дневной температурой и около нуля ночью, то верба «просыпается». Бывает и так, что верба выбрасывает свои соцветия и теплой поздней осенью, и в середине зимы, когда около недели стоят плюсовые температуры.

Общепринято, что верба ассоциируется с весной и с апрельским праздником Вербное воскресенье.

Удивительно, но и вместе с тем понятно, что верба распустилась зимой, так как в Уфу пришла аномально теплая погода для декабря. Сначала снегопад, потом дождь – городские улицы за несколько часов превратились в весенние: слякоть, туман и другие неприятности принес в столицу циклон. Столбики термометров сегодня зафиксировались на отметке +2 градуса.

Как сообщало агентство «Башинформ», самым теплым в истории России будет 2017 год. Он побьет рекорд 2016 года.